Gendarmería confirma que siguieron "órdenes precisas del Ministerio de Seguridad"

“nos dimos con este tema y a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones del operativo en base a los hechos y a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad y de las autoridades judiciales con jurisdicción en la zona, el juzgado federal de Esquel, organizamos a la gente y procedimos”.

No logramos detener a nadie pero informamos al juzgado, y seguimos apostados ahí para garantizar la libre transitabilidad de la vía”.

se vuelve a desmentir a Patricia Bullrich quien había asegurado que su jefe de Gabinete, "Noceti, se bajó del auto porque iba a Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No partició, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno".

Gendarmería confirma que actuaron bajo órdenes del Ministerio de Seguridad

Un día después de laa la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, el 1 de agosto, cuando desapareció, quien se encontraba en el lugar y quien, afirman los testigos, fue apresado por la Fuerza de Seguridad Nacional, un comandante afirmó en un medio local que. De esta manera, se vuelve a desmentir a la ministra de Seguridad de la Nación,quien, pese a que su jefe de Gabinete,estuvo en el lugar, negó que su cartera diera "órdenes operativas sobre el terreno".Eldijo en una entrevista brindada el 2 de agosto, un día después de la represión, al canal 4 de Esquel, que el día de la represión había mantenido una reunión de coordinación con el Ministerio de Seguridad en Bariloche, y cuando volvía a su “asiento natural” en Rawson,Según difundió el sitio web El Disenso, Balari menciona la. El Comandante Mayor explicó que “la etnia mapuche hacía un corte de ruta, hubo incidentes cuando los manifestantes quisieron volver a cortar la ruta, una pequeña escaramuza.Con estas declaraciones,El jueves la causa cambió de carátula y ahora se investiga como, un delito que se comete de forma permanente y que tiene como principal responsable al Estado.